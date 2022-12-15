В Таскомбанке стартовал акционный депозит со ставкой до 20,23% годовых в гривне — Finance.ua
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В Таскомбанке стартовал акционный депозит со ставкой до 20,23% годовых в гривне

Кредит&Депозит
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В Таскомбанке стартовал акционный депозит со ставкой до 20,23% годовых в гривне
В Таскомбанке стартовал акционный депозит со ставкой до 20,23% годовых в гривне
По случаю приближающихся новогодних праздников Таскомбанк начал акцию «Праздник депозитных процентов», в рамках которой все вкладчики могут увеличить процентную ставку при размещении каждого нового депозита до 17% годовых или получить специальную акционную ставку — 20,23% годовых в национальной валюте.
Гарантированный дополнительный бонус составляет +1%, +0,5% или +0,1% и добавляется к основной базовой ставке, которая достигает 16% годовых в гривне для вкладов с выплатой процентов в конце срока. Таким образом, вместе с бонусом ставка будет достигать 16,1%, 16,5% или 17% годовых.
Для получения дополнительного бонуса или акционной ставки необходимо оформить депозит «Срочный» в любом отделении Таскомбанка. Клиент выбирает скретч-карту и стирает защитное поле, узнавая размер бонуса к своей процентной ставке или получая акционную ставку 20,23% годовых.
Акция «Праздник депозитных процентов» действует при оформлении вклада «Срочный» в национальной валюте со сроком размещения на 3, 6, 9 или 12 месяцев. Сумма вклада составляет от 1000 гривен. Депозит оформляется в отделении.
Срок проведения акции — до 30 декабря 2022 года.
Таскомбанк — активно развивающийся универсальный украинский банк. Он основан в 1989 году и является одним из наиболее опытных коммерческих банков Украины. В 2004 году присоединился к Группе «ТАС», ныне являющейся одной из крупнейших инвестиционно-финансовых групп страны. Занимает 4 место среди банков с украинским частным капиталом по размеру активов и входит в список 20 крупнейших банков страны. ТАСКОМБАНК среди системно важных банков, а также является банком-агентом Фонда гарантирования вкладов физических лиц, осуществляя выплаты гарантированных сумм вкладов клиентам банков, которые выводятся с рынка.
По материалам:
Таскомбанк
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