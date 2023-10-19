В Тарасовке за средства благотворителей возводят жилье для людей, лишившихся дома из-за войны (фото) — Finance.ua

В Тарасовке за средства благотворителей возводят жилье для людей, лишившихся дома из-за войны (фото) Сегодня 19:14 — Казна и Политика

В Тарасовке за средства благотворителей возводят жилье для людей, лишившихся дома из-за войны (фото), Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки по Киевщине ознакомился с ходом строительства жилья для людей, пострадавших от российского вторжения, возводимого в селе Тарасовка на средства благотворителей.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что глава государства посетил «Городок Хансена», который строит компания Wasatch Group в партнерстве с благотворительной организацией To Ukraine with love.

Фото: president.gov.ua

Основатель Wasatch Group Делл Лой Хансен рассказал, что городок площадью 9 га стараются строить быстро, но качественно. В готовых квартирах все необходимое для комфортного проживания: мебель, современная техника, текстиль и подарочные пакеты с наборами посуды. В жилых помещениях — от 2 до 5 комнат и они могут вместить большие семьи из 5−6 человек. Также здесь планируется обустроить квартиры для детских домов семейного типа.

Фото: president.gov.ua

На территории городка будет построена школа на 600 учеников, детский сад на 70 малышей, библиотека, публичные просторы, кухня и т. д.

«Я буду делать все, что смогу. Рад, что у меня есть шанс работать с прекрасными людьми в этой прекрасной стране. Украина сейчас борется за демократию всего мира», — сказал Делл Лой Хансен, отметив, что будет поддерживать украинцев и в дальнейшем.

Фото: president.gov.ua

Глава государства высокого оценил проект и поблагодарил благотворителя за поддержку.

Жилье в городке будет предоставляться временно на безвозмездной основе внутренне перемещенным украинцам, которые лишились своих жилищ в результате полномасштабного российского вторжения, членам семей погибших защитников, инвалидам войны, пострадавшим от войны и т. д.

Проект будет реализовываться в четыре очереди. На первом этапе в 80 квартир в городке заселится 350 человек. В целом проект предусматривает предоставление жилья для 450 семей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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