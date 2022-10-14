В странах ЕС заморожено 17,4 млрд евро фондов российского происхождения — член ЕК по юстиции
В странах Евросоюза заморожено EUR17,4 млрд авуаров российского происхождения.
Об этом заявил член Еврокомиссии (ЕК) по юстиции Дидье Рейндерс в четверг на пресс-конференции в Люксембурге после заседания Совета ЕС по вопросам юстиции.
«Это огромная сумма — EUR17,4 млрд — но 90% этих фондов приходится на семь государств-членов. Важно настаивать, чтобы все государства-члены правильно применяли санкции, и чтобы они корректно докладывали Европейской комиссии о полных суммах, которые можно заморозить», — сказал Рейндерс.
По его словам, эта тема поднималась на Совете ЕС в связи с обсуждением министрами юстиции, как применять санкции Евросоюза в связи с вторжением рф в Украину.
Справка Finance.ua:
- Министерство юстиции начнет работу над санкционным перечнем, который СНБО проголосовал 30 сентября сразу после утверждения его указом президента Украины;
- министр юстиции Денис Малюска рассказал о перспективах конфискации замороженных активов россии. Значительное время забирает подготовка и ратификация соответствующего международного договора. Кроме того, сумма этих активов может быть меньше $300 млрд, ранее озвученных в прессе.
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