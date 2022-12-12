В Strabucks запустили в бета-режиме NFT-программу лояльности — Finance.ua

В Strabucks запустили в бета-режиме NFT-программу лояльности
Американская сеть кофеен Starbucks сообщила о запуске новой программы лояльности клиентов с раздачей невзаимозаменяемых токенов (NFT) под названием Starbucks Odyssey.
Согласно заявлению, инициатива доступна в бета-режиме среди сотрудников компании в США, а также участников другой программы — Starbucks Rewards.
Участникам Starbucks Odyssey доступна серия развлекательных интерактивных мероприятий под названием «Путешествия», в которых тестировщики смогут отправиться в виртуальный тур по кофейной ферме Starbucks Hacienda Alsacia в Коста-Рике. По мере завершения каждого путешествия участники программы получат вознаграждения в виде тематических невзаимозаменяемых токенов (NFT) на базе сайдчейна Polygon.
Сообщается, что Starbucks будет постепенно расширять доступ к программе для новых пользователей начиная с января 2023 года.
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