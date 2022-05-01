В столице заработала онлайн-карта наличия бензина — Finance.ua

В столице заработала онлайн-карта наличия бензина
Сегодня 15:33 — Энергетика В столице заработала онлайн-карта наличия бензина
На онлайн-карту Киева нанесены АЗС, в наличии у которых есть топливо. Карта, в частности, содержит информацию об ограничениях по заправке топлива на один автомобиль.
Об этом стало известно из сообщения со страницы онлайн-карты.
Карта создана Департаментом информационно-коммуникационных технологий Киевской горгосадминистрации (КГГА).
На карту нанесены адреса АЗС, графики их работы, а также содержит информацию об ограничениях по заправке топлива на один автомобиль.
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