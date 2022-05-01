В столице заработала онлайн-карта наличия бензина — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В столице заработала онлайн-карта наличия бензина

Сегодня 15:33Энергетика
95
В столице заработала онлайн-карта наличия бензинаВ столице заработала онлайн-карта наличия бензина
На онлайн-карту Киева нанесены АЗС, в наличии у которых есть топливо. Карта, в частности, содержит информацию об ограничениях по заправке топлива на один автомобиль.
Об этом стало известно из сообщения со страницы онлайн-карты.
Карта создана Департаментом информационно-коммуникационных технологий Киевской горгосадминистрации (КГГА).
Читайте также
На карту нанесены адреса АЗС, графики их работы, а также содержит информацию об ограничениях по заправке топлива на один автомобиль.
Место для вашей рекламы
По материалам: Главком
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.