В столице заработала онлайн-карта наличия бензина — Finance.ua

В столице заработала онлайн-карта наличия бензина

Сегодня 15:33 — Энергетика

В столице заработала онлайн-карта наличия бензина

На онлайн-карту Киева нанесены АЗС, в наличии у которых есть топливо. Карта, в частности, содержит информацию об ограничениях по заправке топлива на один автомобиль.

Об этом стало известно из сообщения со страницы онлайн-карты

Карта создана Департаментом информационно-коммуникационных технологий Киевской горгосадминистрации (КГГА).

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На карту нанесены адреса АЗС, графики их работы, а также содержит информацию об ограничениях по заправке топлива на один автомобиль.

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