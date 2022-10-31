В столице задержали мошенника, который «гарантировал» предприятию избежать санкций — Finance.ua

В столице задержали мошенника, который «гарантировал» предприятию избежать санкций Сегодня 14:13 — Криминал

СБУ и ГБР задержали мошенника, который выдавал себя за сотрудника Службы безопасности Украины. Мужчина обещал одной из коммерческих структур «обход» экономических санкций СНБО за взятку в 500 тыс. долл., сообщает пресс-центр СБУ.

Также мужчина «гарантировал» использовать свои «связи» в правоохранительных органах для закрытия уголовного производства в отношении представителей этой компании, в руководящий состав которой ранее входил гражданин рф.

«Для маскировки преступных действий он представлялся сотрудником СБУ и использовал поддельное „служебное удостоверение“. Впрочем, правоохранители своевременно разоблачили мошенника, задокументировали его незаконные действия и задержали при передаче ему 250 тыс. долл.», — отметили в Службе безопасности Украины.

Задержанным оказался преступник, уже находящийся в общегосударственном розыске по подозрению в умышленном убийстве.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.