В столице задержали мошенника, который «гарантировал» предприятию избежать санкций — Finance.ua
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В столице задержали мошенника, который «гарантировал» предприятию избежать санкций

Криминал
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СБУ и ГБР задержали мошенника, который выдавал себя за сотрудника Службы безопасности Украины. Мужчина обещал одной из коммерческих структур «обход» экономических санкций СНБО за взятку в 500 тыс. долл., сообщает пресс-центр СБУ.
Также мужчина «гарантировал» использовать свои «связи» в правоохранительных органах для закрытия уголовного производства в отношении представителей этой компании, в руководящий состав которой ранее входил гражданин рф.
В столице задержали мошенника, который «гарантировал» предприятию избежать санкций
«Для маскировки преступных действий он представлялся сотрудником СБУ и использовал поддельное „служебное удостоверение“. Впрочем, правоохранители своевременно разоблачили мошенника, задокументировали его незаконные действия и задержали при передаче ему 250 тыс. долл.», — отметили в Службе безопасности Украины.
Задержанным оказался преступник, уже находящийся в общегосударственном розыске по подозрению в умышленном убийстве.
По материалам:
Finance.ua
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