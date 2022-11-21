В столице правоохранители арестовали активы российской компании на 40 миллионов гривен — Finance.ua

В столице правоохранители арестовали активы российской компании на 40 миллионов гривен
Следователи Нацполиции выявили фирму, зарегистрированную на территории страны-агрессора, которая занималась продажей горюче-смазочных материалов и веществ.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Следователи Главного следственного управления (ГСУ) Национальной полиции Украины ведут досудебное расследование по уголовному производству по факту финансирования военной агрессии российской федерации.
В рамках этого расследования полицейские установили предприятие, конечный бенефициарный владелец которого — гражданин государства-агрессора. Фирма занималась реализацией горюче-смазочных материалов и веществ.
По ходатайству следователя ГСУ Нацполиции, согласованному с прокурором Офиса Генерального прокурора, следственный судья Печерского районного суда г. Киева наложил арест на горюче-смазочные материалы российской компании.
Стоимость арестованного имущества составила более 40 миллионов гривен. Изъятое передали на нужды Вооруженных Сил Украины.
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