В столице правоохранители арестовали активы российской компании на 40 миллионов гривен — Finance.ua

В столице правоохранители арестовали активы российской компании на 40 миллионов гривен Сегодня 10:45 — Криминал

В столице правоохранители арестовали активы российской компании на 40 миллионов гривен

Следователи Нацполиции выявили фирму, зарегистрированную на территории страны-агрессора, которая занималась продажей горюче-смазочных материалов и веществ.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Следователи Главного следственного управления (ГСУ) Национальной полиции Украины ведут досудебное расследование по уголовному производству по факту финансирования военной агрессии российской федерации.

В рамках этого расследования полицейские установили предприятие, конечный бенефициарный владелец которого — гражданин государства-агрессора. Фирма занималась реализацией горюче-смазочных материалов и веществ.

По ходатайству следователя ГСУ Нацполиции, согласованному с прокурором Офиса Генерального прокурора, следственный судья Печерского районного суда г. Киева наложил арест на горюче-смазочные материалы российской компании.

Стоимость арестованного имущества составила более 40 миллионов гривен. Изъятое передали на нужды Вооруженных Сил Украины.

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