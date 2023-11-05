В столице Литвы туристический налог станет вдвое больше — Finance.ua

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В столице Литвы туристический налог станет вдвое больше

Мир
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В столице Литвы туристический налог станет вдвое больше
В столице Литвы туристический налог станет вдвое больше
Власти Вильнюса решили повысить туристический налог для иностранцев. С января он станет 2 евро, а сейчас — 1 евро, сообщает Vilnius.LT.
Необходимость изменения размера туристического сбора, действующего с конца 2017 года, возникла в связи с изменением экономической ситуации и подорожанием услуг.
Для повышения привлекательности города Вильнюс в сфере международных авиаперевозок будут направлены средства от туристического сбора, который с нового года вырастет. Решением Совета по туризму с 1 января плата будет составлять 2 евро за ночь с человека.
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Налог взимается в гостиницах, хостелах, апартаментах и ​​жилье, забронированном на агрегаторах. Обычно он входит в стоимость проживания.
Собранные деньги планируется направить на повышение привлекательности литовской столицы и развитие туристических проектов.
«Реализуя целые программы, мы стремимся эффективно использовать туристический потенциал города и повысить узнаваемость столицы в международном контексте», — говорит мэр Вильнюса.
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Совет по туризму одобрил повышение платы, но в то же время указал на необходимость определить точный способ использования дополнительно собранных средств. Утвержденная Советом программа содействия полетам, которая будет финансироваться путем средств туристического сбора, принесет взаимную пользу. Так, совместно с GO Vilnius муниципалитет будет пытаться повысить осведомленность и привлекательность столицы для туристов, прибывающих на самолете из-за границы, а также как результат должна вырасти занятость в секторе гостеприимства.
Добавим, туристический налог в Вильнюсе впервые был введен в 2018 году. До этого в Литве налог брали только в курортных городах — Бирштонасе, Паланге, Друскининкае, Неринге и Каунасе.

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По материалам:
Телеканал 24
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