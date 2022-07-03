В столице хотят запретить аренду и приватизацию гражданам рф и беларуси — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В столице хотят запретить аренду и приватизацию гражданам рф и беларуси

Казна и Политика
15
В Киеве планируют запретить аренду и приватизацию гражданам россии и беларуси или юридическим лицам, связанным с этими государствами.
Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета в Facebook.
Депутаты Киевского городского совета хотят установить мораторий на отвод, заключение договоров аренды земельных участков, аренду и приватизацию нежилых помещений, целостных имущественных комплексов, принадлежащих к коммунальной собственности территориальной громады Киева для лиц, являющихся гражданами или имеющих постоянное место жительства на территории рф или рб, а также для юридических лиц, связанных с этими странами.
Место для вашей рекламы
По словам депутата Киевского городского совета Алины Михайловой, этот проект разработан с целью защиты неотделимого суверенного права Украины на восстановление и сохранение ее территориальной целостности в пределах определенных государственных границ.
Она подчеркнула, что важно противодействовать внутреннему воздействию потенциальных российских агентов и временно остановить все партнерские отношения с физическими и юридическими лицами, поддерживающими врага.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.