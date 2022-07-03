В столице хотят запретить аренду и приватизацию гражданам рф и беларуси — Finance.ua

В столице хотят запретить аренду и приватизацию гражданам рф и беларуси Сегодня 15:32 — Казна и Политика

В Киеве планируют запретить аренду и приватизацию гражданам россии и беларуси или юридическим лицам, связанным с этими государствами.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета в Facebook.

Депутаты Киевского городского совета хотят установить мораторий на отвод, заключение договоров аренды земельных участков, аренду и приватизацию нежилых помещений, целостных имущественных комплексов, принадлежащих к коммунальной собственности территориальной громады Киева для лиц, являющихся гражданами или имеющих постоянное место жительства на территории рф или рб, а также для юридических лиц, связанных с этими странами.

По словам депутата Киевского городского совета Алины Михайловой, этот проект разработан с целью защиты неотделимого суверенного права Украины на восстановление и сохранение ее территориальной целостности в пределах определенных государственных границ.

Она подчеркнула, что важно противодействовать внутреннему воздействию потенциальных российских агентов и временно остановить все партнерские отношения с физическими и юридическими лицами, поддерживающими врага.

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