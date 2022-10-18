В Стэнфорде создали гигантскую камеру с разрешением 3200 мегапикселей — Finance.ua
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В Стэнфорде создали гигантскую камеру с разрешением 3200 мегапикселей

Технологии&Авто
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В Стэнфорде создали гигантскую камеру с разрешением 3200 мегапикселей
В Стэнфорде создали гигантскую камеру с разрешением 3200 мегапикселей, Brookhaven Lab
Сотрудники Стэнфордского центра линейных ускорителей создали самую большую в мире фотокамеру. Ее не возьмешь с собой на прогулку, но снимки она сделает самого лучшего качества.
Об этом сообщает Brookhaven Lab.
Камера получила название Legacy Survey of Space and Time. Первые снимки с нее ожидают получить в 2024 году. Она весит три тонны и может снимать с разрешением 3,2 гигапикселя.
Эта камера предназначена для съемки звездного неба и разных объектов в космосе. LSST рассчитана на ежедневный сбор данных в объеме 15 терабайтов. В ней используется 3,2-гигапиксельный детектор LSST, состоящий из 189 датчиков с зарядной связью и линза длиной 1,57 метра.
При съемке происходит тепловыделение мощностью около 1100 ватт, поэтому система охлаждается с помощью вентиляторов. Для транспортировки камеры в обсерваторию будет задействован грузовой Boeing 747.
Камера Legacy Survey of&nbsp;Space and Time
Камера Legacy Survey of Space and Time, Фото Brookhaven Lab
В ближайшее время специалисты планируют создать шесть сменных фильтров, которые будут устанавливаться на объектив. Каждый из этих фильтров будет пропускать только определенные волны, что позволит вести съемку объектов на определенном расстоянии от Земли.
Сочетание 3200-мегапиксельной матрицы, мощного суперкомпьютера, сложной сети обработки и распределения данных и массивного телескопа, расположенного на вершине горы в Чили, обещает пролить свет на тайны, фундаментальные для нашего понимания Вселенной.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Телеканал 24
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