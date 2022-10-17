В Starlink появится опция «пожертвование» — Finance.ua

В Starlink появится опция «пожертвование»
На платформе спутниковой связи Starlink (проект компании SpaceX) появится опция, через которую пользователи смогут делать донаты.
Об этом 17 октября в Twitter сообщил основатель компании Илон Маск.
Соучредитель и генеральный директор компании Chipper Хам Серунджог обратился в Twitter к Маску, заявив, что был бы рад пожертвовать деньги Starlink, чтобы школы и больницы в Уганде получили доступ к спутниковой связи.
«Только что установил Starlink и очень поражен начальной скоростью и простотой настройки. Больше всего в восторге от его потенциала предоставления доступа к Интернету в отдаленных и сельских районах, где нет инфраструктуры. Я был бы рад задонатить $$, чтобы Starlink был доступен в школах и больницах в Уганде», — написал Серунджог, тегнув Маска.
Миллиардер ответил на предложение, спросив у пользователей, пожертвовали ли бы они деньги Starlink.
Затем он подтвердил, что такая функция появится на платформе, но не назвал сроки.
Справка Finance.ua:
- ранее компания SpaceX миллиардера Илона Маска обратилась к минобороны США с просьбой взять на себя оплату услуг спутниковой интернет-связи в Украине, обеспечиваемую терминалами Starlink, переданными в помощь нашей стране;
- но впоследствии он заявил, что продолжит бесплатно обеспечивать спутниковую связь Starlink в Украине.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью