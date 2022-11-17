В США запустили тестовую платформу для выпуска цифрового доллара — Finance.ua

В США запустили тестовую платформу для выпуска цифрового доллара
Американские банки и финансовые организации запустили тестовую блокчейн-платформу Regulated Liability Network (RLN) по выпуску цифрового доллара. Пилотный проект продлится 12 недель.
В состав группы вошли такие учреждения как HBSC, Mastercard, Wells Fargo, BNY Mellon, Citi, TD Bank и SWIFT.
Известно, что банки планируют выпускать цифровую валюту в виде долларов США, хотя «потенциально концепт может быть расширен на использование разных валют и регулируемых стейблкоинов».
Читайте также: Майнинг криптовалют: с чего начинать, и стоит ли овчинка выделки
Проект пройдет в тестовой среде и будет использовать исключительно смоделированные данные. Он не предназначен для продвижения каких-либо политических решений или как сигнал о том, что ФРС готовится к обязательной разработке и выпуску государственной цифровой валюты", — говорится в заявлении группы.
Ранее сообщалось, что NYIC совместно с Банком международных расчетов тестируют государственные криптовалюты в рамках проекта Cedar.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью