В США запустили тестовую платформу для выпуска цифрового доллара — Finance.ua

В США запустили тестовую платформу для выпуска цифрового доллара Сегодня 04:16 — Финтех и Карты

В США запустили тестовую платформу для выпуска цифрового доллара

Американские банки и финансовые организации запустили тестовую блокчейн-платформу Regulated Liability Network (RLN) по выпуску цифрового доллара. Пилотный проект продлится 12 недель.

В состав группы вошли такие учреждения как HBSC, Mastercard, Wells Fargo, BNY Mellon, Citi, TD Bank и SWIFT.

Известно, что банки планируют выпускать цифровую валюту в виде долларов США, хотя «потенциально концепт может быть расширен на использование разных валют и регулируемых стейблкоинов».

Проект пройдет в тестовой среде и будет использовать исключительно смоделированные данные. Он не предназначен для продвижения каких-либо политических решений или как сигнал о том, что ФРС готовится к обязательной разработке и выпуску государственной цифровой валюты", — говорится в заявлении группы.

Ранее сообщалось, что NYIC совместно с Банком международных расчетов тестируют государственные криптовалюты в рамках проекта Cedar.

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cryptomisto По материалам:

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