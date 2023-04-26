В США запустили криптовалютный сервис по покупке и продаже недвижимости за токены — Finance.ua

В США запустили криптовалютный сервис по покупке и продаже недвижимости за токены Сегодня 20:21 — Криптовалюта

В США запустили криптовалютный сервис по покупке и продаже недвижимости за токены

На этой неделе в США был запущен MyEListing.com — сервис покупки и продажи недвижимости за криптовалюту. Представители платформы сообщили, что такие соглашения теперь могут быть закрыты в течение одного рабочего дня.

Торговая площадка открыта для пользователей со всего мира и интегрирована с сервисом Coinbase Commerce, позволяющим продавцам принимать платежи в цифровых валютах. Платформа будет продвигать инновации как в сфере криптовалют, так и в сфере недвижимости, заявил генеральный директор MyEListing.com Калеб Рихтер.

«Вся система торговли недвижимостью должна меняться. Достаточно сложно купить недвижимость, особенно в другом штате или стране. С нашей программой любой человек, независимо от того, на каком языке он говорит и в какой стране находится, может приобрести недвижимость в США за криптовалюту в течение одного рабочего дня», — заявил Рихтер.

В настоящее время услуги платформы распространяются только на объекты недвижимости в Техасе. Агенты, брокеры и продавцы Техаса могут представить свою недвижимость мировой аудитории, разместив свои объекты на сайте. Представители MyEListing.com пообещали, что в июне этого года программа будет работать и в других штатах США.

Ранее криптовалютная кредитная платформа Moon Mortgage анонсировала запуск услуги ипотечного кредитования под залог цифровых активов. Команда сообщила, что услуга будет предлагаться всем владельцам ликвидных криптовалют, которые смогут использовать полученные заемные средства для финансирования покупки недвижимости.

noworries По материалам:

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