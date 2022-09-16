В США запущен фонд на 50 млн долларов для украинских стартапов — Finance.ua

В США запущен фонд на 50 млн долларов для украинских стартапов Сегодня 10:36

Президент Украины Владимир Зеленский на глобальном форуме SALT в Нью-Йорке рассказал о масштабном проекте по экономическому восстановлению государства, частью которого станет запуск инвестиционного фонда Blue&Yellow Heritage Fund. Фонд в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации запускается американской венчурной компанией ff Venture Capital (ffVC).

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Цель фонда — собрать $50 млн. американских инвестиций, которые будут направлены на развитие украинских стартапов. «Это позволит превратить Украину в высокотехнологичный хаб Европы и создать несколько мощных стартапов-единорогов», — отметил Федоров.

Инвестирование получат проекты в сфере искусственного интеллекта, автоматизации производства, робототехники, кибербезопасности и обороны, энергетики, связи, транспорта, логистики и здравоохранения.

Blue&Yellow Heritage Fund станет первым фондом такого масштаба в Украине. Якорными инвесторами стали видные представители финансового рынка США и Европы.

Ранее сообщалось, что Google выбрала еще 16 украинских стартапов, которые присоединятся к Фонду поддержки Google for Startups Ukraine и получат финансирование до $100 тыс.

По материалам: Укррудпром

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