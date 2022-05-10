В США вышли данные по рынку труда — Finance.ua

По
рынку труда в США были опубликованы
впечатляющие данные. Однако фондовые
индексы среагировали негативно и
открылись «в минусе», что для
обывателя могло показаться нелогичным.
Число занятых в США в апреле выросло на
428 тыс., хотя рынок ждал примерно 390
тыс. Безработица в апреле составила
3,6%, что сопоставимо с предыдущим месяцем.
United States Non-Farm Payrolls. Источник:
tradingeconomics.com
Такие
цифры говорят о том, что рынок труда в
США вполне устойчиво восстанавливается.
Реакция рынков:
Доходность 10-летних UST выросла с 3,0% до
3,1% после выхода статистики.
Американские индексы пошли вниз.
S&P500 «просел» на 4,55%, Nasdaq -
на 6,51%.
3️олото после выхода статистики «упало» с
1890 до 1875 долларов США, а затем
продолжило снижение к уровню в 1850
долларов.
Почему
же основные индексы «покраснели»?
Причина в том, что ФРС при принятии
решений по монетарной политике
ориентируется на тенденции рынка труда.
А он, судя по статистике, остается
сильным, что позволяет американскому
регулятору продолжать
дальнейшее сокращение баланса и
повышение учетной ставки.
Новые данные за апрель
дополнительно «развязывают
руки» ФРС и позволяют ей
активнее ужесточать монетарную политику. Ориентируясь
на сложившуюся ситуацию, инвесторы
устроили распродажу на рынке акций -
«по касательной» задело даже
криптовалюты.
Однако
пока нет оснований полагать, что ставку
на следующем заседании поднимут сильнее,
чем на только что прошедшем. Прирост
ожидается на 0,50%. Глава ФРС дал четко
понять, что рост ставок на 0,75% и более не
рассматривается. Монетарные власти
не готовы «провоцировать» рецессию,
чтобы остановить инфляцию.
В
среднесрочной перспективе стоит
обратить внимание на высокие ставки
и дорогой доллар, что для американских
акций является негативным
фактором. Хотя нынешняя ситуация
может оказаться всего лишь «локальной
истерикой», которая завершится
отскоком. А ресурсы для роста есть:
ФРС при заявленных планах сокращения
баланса не сможет вернуться к показателям
весны 2020 года. Кроме того, оптимизм
инвесторам могут вернуть новости о
прогрессе в мирных переговорах между
Россией и Украиной.
Значение
индекса доллара США достигло рекордных
отметок. В ближайшее время определится
дальнейший тренд по данному активу. Не
стоит забывать о позиции Китая, где
вновь объявляют о локдаунах в рамках
борьбы с пандемией коронавируса.
Замедление экономики КНР пагубно
сказывается на темпах общемирового развития.