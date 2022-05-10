В США вышли данные по рынку труда — Finance.ua

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В США вышли данные по рынку труда

Сегодня 18:06Фондовый рынок
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По рынку труда в США были опубликованы впечатляющие данные. Однако фондовые индексы среагировали негативно и открылись «в минусе», что для обывателя могло показаться нелогичным. Число занятых в США в апреле выросло на 428 тыс., хотя рынок ждал примерно 390 тыс. Безработица в апреле составила 3,6%, что сопоставимо с предыдущим месяцем.
В США вышли данные по рынку труда
United States Non-Farm Payrolls. Источник: tradingeconomics.com
Такие цифры говорят о том, что рынок труда в США вполне устойчиво восстанавливается.
В США вышли данные по рынку труда
Реакция рынков:
  • Доходность 10-летних UST выросла с 3,0% до 3,1% после выхода статистики.
  • Американские индексы пошли вниз. S&P500 «просел» на 4,55%, Nasdaq - на 6,51%.
  • 3️олото после выхода статистики «упало» с 1890 до 1875 долларов США, а затем продолжило снижение к уровню в 1850 долларов.
Почему же основные индексы «покраснели»? Причина в том, что ФРС при принятии решений по монетарной политике ориентируется на тенденции рынка труда. А он, судя по статистике, остается сильным, что позволяет американскому регулятору продолжать дальнейшее сокращение баланса и повышение учетной ставки. Новые данные за апрель дополнительно «развязывают руки» ФРС и позволяют ей активнее ужесточать монетарную политику. Ориентируясь на сложившуюся ситуацию, инвесторы устроили распродажу на рынке акций - «по касательной» задело даже криптовалюты.
Однако пока нет оснований полагать, что ставку на следующем заседании поднимут сильнее, чем на только что прошедшем. Прирост ожидается на 0,50%. Глава ФРС дал четко понять, что рост ставок на 0,75% и более не рассматривается. Монетарные власти не готовы «провоцировать» рецессию, чтобы остановить инфляцию.
В среднесрочной перспективе стоит обратить внимание на высокие ставки и дорогой доллар, что для американских акций является негативным фактором. Хотя нынешняя ситуация может оказаться всего лишь «локальной истерикой», которая завершится отскоком. А ресурсы для роста есть: ФРС при заявленных планах сокращения баланса не сможет вернуться к показателям весны 2020 года. Кроме того, оптимизм инвесторам могут вернуть новости о прогрессе в мирных переговорах между Россией и Украиной.
Значение индекса доллара США достигло рекордных отметок. В ближайшее время определится дальнейший тренд по данному активу. Не стоит забывать о позиции Китая, где вновь объявляют о локдаунах в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Замедление экономики КНР пагубно сказывается на темпах общемирового развития.
По материалам: RoboForex
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