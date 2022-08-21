В США выпустят новые правила для криптовалютных банков — Finance.ua

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В США выпустят новые правила для криптовалютных банков

Финтех и Карты
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В США выпустят новые правила для криптовалютных банков
В США выпустят новые правила для криптовалютных банков
В Федеральной резервной системе США (ФРС) сообщили, что опубликуют окончательное руководство для новых финансовых учреждений по доступу к своим «основным счетам», что необходимо этим фирмам для участия в глобальной платежной системе.
Согласно новым правилам наблюдения за банковской отраслью, анонсированным ФРС, учреждениям, предлагающим новые виды финансовых продуктов, могут быть предоставлены мастер-счета — ключевой финансовый статус, позволяющий осуществлять прямые платежи и доступ к ФРС. Пока что все банки, зарегистрированные на федеральном уровне, имеют основной счет.
В ФРС надеются, что новые правила помогут упростить процесс рассмотрения заявок для криптобанков, таких как Custodia и Kraken. Напомним, что Custodia, основанный бывшим управляющим директором Morgan Stanley Кейтлин Лонг, в июне подал на ФРС в суд из-за 19-месячной задержки обработки заявки на мастер-счет, в то время как среднее время обработки такой заявки составляло от 5 до 7 рабочих дней. Задержка была связана с неуверенностью ФРС в том, как предоставить традиционные банковские полномочия таким криптовалютным учреждениям.
«Новые руководящие принципы обеспечивают последовательный и прозрачный процесс оценки заявок на счета Федерального резерва и доступ к платежным услугам для поддержки безопасной, инклюзивной и инновационной платежной системы», — заявила вице-председатель ФРС Лаэль Брейнард.
Ранее Брейнард призвала к усилению регулирования криптоиндустрии, поскольку ситуация с волной дефолтов криптовалютных компаний требует более тщательного надзора за сектором.
Кстати, биржа криптовалют Coinbase позволяет безопасно покупать, хранить и продавать криптовалюты, такие как Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin и другие. Это самая крупная в мире биржа криптовалют с более чем 35 миллионами пользователей в 100 странах мира.
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По материалам:
cryptomisto
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