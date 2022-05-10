В США выпустили памятные монеты с украинской символикой (фото) — Finance.ua
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В США выпустили памятные монеты с украинской символикой (фото)

Сегодня 14:44Личные финансы
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В США выпустили серебряные инвестиционные монеты (номиналом в 1 доллар) с украинской символикой. Героическая борьба Украины получила еще одно нумизматическое воплощение.
Об этом сообщается на странице музея денег Национального банка Украины в Facebook.
«Американские серебряные инвестиционные монеты номиналами 1 доллар США 2022 года выпуска — среди монет, увековечивающих мужественное сопротивление украинских защитников российским оккупантам и стремление украинцев защитить свою независимость и суверенитет», — говорится в сообщении.
Обе монеты похожи по дизайну. На реверсах изображены женщины, олицетворяющие образ свободы. Их создали по мотивам эскиза художника и медальера Адольфа Александра Вайнмана «Идущая свобода». Этот дизайн первоначально использовали для разменной монеты США номиналом 50 центов, ее чеканили в период 1916-1947 годов.
Американские серебряные инвестиционные монеты номиналами 1 доллар США 2022 года выпуска — среди монет, увековечивающих мужественное сопротивление украинских защитников российским оккупантам и стремление украинцев защитить свою независимость и суверенитет.
На реверсах обеих монет изображена женщина, олицетворяющая образ Свободы.
Дизайн обратной стороны монеты создан по мотивам эскиза художника и медальера Адольфа Александра Вайнмана «Идущая свобода».
Первоначально этот дизайн использовали для разменной монеты США номиналом 50 центов, которая карбировалась между 1916-1947 годами. В дизайне инвестиционных монет 2022 года отражены множество украинских национальных символов.
На реверсе первой монеты вокруг женщины в цветочном венке развевается сине-желтый флаг. На реверсе второй Свобода одета в цвета украинского флага и шагает по полю подсолнухов. Кроме того, из подсолнухов состоит венок женщины, а букет из этих цветов она держит в руках.
В США выпустили памятные монеты с украинской символикой (фото)
Подсолнечник издавна считается украинским символом любви к Родине. Когда солнце садится, подсолнух грустно опускает головку — так и человек на чужбине скучает по родной земле. Как подсолнух вращается вслед за солнцем, так и человек своими мыслями и делами всегда связан со своей Родиной. Как солнце для подсолнечника — единственный и незаменимый ориентир, так и для человека Отчизна — самая большая ценность. Соцветия подсолнуха стали также символом скорби по погибшим на Донбассе украинским героям и символическим воплощением Дня памяти защитников Украины, который ежегодно отмечается 29 августа.
На аверсе обеих монет изображен культовый американский орел в полете. Дизайн аверса инвестиционных монет этого типа обновлен в 2021 году и создан художницей Эмили Дамстра. На лицевой стороне второй монеты изображение орла — цветное, исполненное в красках украинской символики.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Finance.ua
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