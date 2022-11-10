В США выпустили электроролики, ускоряющие ходьбу на 250% (видео) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В США выпустили электроролики, ускоряющие ходьбу на 250% (видео)

Технологии&Авто
11
В США выпустили электроролики, ускоряющие ходьбу на 250% (видео)
В США выпустили электроролики, ускоряющие ходьбу на 250% (видео)
Американский стартап Shift Robotics запустил кампанию по сбору средств на электроролики Moonwalkers на Kickstarter.
Электрические ролики Moonwalkers крепятся на любую обувь и позволяют увеличить скорость ходьбы на 250% — до 11 км/ч.
«Луноходы» представляют собой платформу с восемью полиуретановыми колесами. Мощность двигателей регулируется автоматически на основании походки владельца. То есть они могут ускоряться или замедляться в зависимости от того, как вы идете. Сами двигатели обладают мощностью 300 Вт.
Также предусмотрена система блокировки, чтобы случайно не съехать с горы или лестницы. На наклонных поверхностях максимальная скорость также зафиксирована на 11 км/ч.
На одном заряде можно проехать до 10 км. Стоят Moonwalkers целых $1000 ($1400 после окончания краудфандинговой кампании).
По материалам:
dev.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.