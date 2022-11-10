В США выпустили электроролики, ускоряющие ходьбу на 250% (видео) — Finance.ua

В США выпустили электроролики, ускоряющие ходьбу на 250% (видео)
Американский стартап Shift Robotics запустил кампанию по сбору средств на электроролики Moonwalkers на Kickstarter.
Электрические ролики Moonwalkers крепятся на любую обувь и позволяют увеличить скорость ходьбы на 250% — до 11 км/ч.
«Луноходы» представляют собой платформу с восемью полиуретановыми колесами. Мощность двигателей регулируется автоматически на основании походки владельца. То есть они могут ускоряться или замедляться в зависимости от того, как вы идете. Сами двигатели обладают мощностью 300 Вт.
Также предусмотрена система блокировки, чтобы случайно не съехать с горы или лестницы. На наклонных поверхностях максимальная скорость также зафиксирована на 11 км/ч.
На одном заряде можно проехать до 10 км. Стоят Moonwalkers целых $1000 ($1400 после окончания краудфандинговой кампании).
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