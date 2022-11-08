В США у мошенника конфисковали биткоинов почти на 3,5 миллиарда долларов — Finance.ua

В США у мошенника конфисковали биткоинов почти на 3,5 миллиарда долларов Сегодня 13:10 — Финтех и Карты

Житель штата Джорджия Джеймс Чжун признал вину в мошенничестве с использованием «средств связи со взломом», пишет nbookpart.com.ua.

Так, еще в далеком 2012 году ему удалось получить нелегальным способом 50 676 биткоинов от даркнет-маркетплейса Silk Road. Злоумышленник сумел обманом заставить платежную систему площадки передать ему криптовалюту по ряду фальшивых счетов.

На данный момент известно как минимум о 140 подобных транзакциях, совершенных Чжуном. В общей сложности, мужчина заработал на них более 50 000 биткоинов.

И именно их американские власти у него и изъяли. Соответствующее решение выдал суд. Окончательный приговор должен быть озвучен 22 февраля 2023 года. Мошеннику светит до 20 лет тюрьмы.

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