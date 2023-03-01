В США тестируют работу радио, на котором работает только искусственный интеллект — Finance.ua

В США тестируют работу радио, на котором работает только искусственный интеллект 01.03.2023, 00:48 — Технологии&Авто

В США тестируют работу радио, на котором работает только искусственный интеллект

RadioGPT использует нейронную сеть для создания «локализованного радиоконтента».

О начале бета-тестирования сообщили журналисты Interesting Engeneering со ссылкой на пресс-службу компании Futuri — ее представители объявили о запуске первой в мире радиостанции, использующей только искусственный интеллект для создания контента.

Разработка сочетает модель GPT-3, собственную систему поиска историй и социального контента, а также модель генерации речи. Для создания контента для радиостанции ИИ сканирует различные социальные сети, а также более 250 000 других новостных источников, чтобы определить самые актуальные темы для каждого региона. С помощью модели GPT-3 на основе отобранных данных система пишет сценарий программы.

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Для записи голоса также не требуются ведущие. Система использует искусственную генерацию речи. В зависимости от тематики программы ИИ использует от одного до трех голосов разных радиоведущих.

Futuri запустила бета-тестирование технологии с двумя партнерскими медиагруппами Alpha Media в США и Rogers Sports & Media в Канаде. Компания ищет новых партнеров, чтобы выйти на рынок и в других странах. Разработчики считают, что с помощью новой технологии любая радиостанция сможет создавать программы, которые будут интересны в каждом конкретном регионе, что позволит локализовать вещание.

noworries По материалам:

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