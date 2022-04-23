В США создадут самое большое в мире напечатанное на 3D-принтере здание (фото) — Finance.ua
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В США создадут самое большое в мире напечатанное на 3D-принтере здание (фото)

Сегодня 23:30Технологии&Авто
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В США создадут самое большое в мире напечатанное на 3D-принтере здание (фото)В США создадут самое большое в мире напечатанное на 3D-принтере здание (фото)
В Соединенных Штатах собираются создать крупнейшее в мире напечатанное здание. Это будут военные казармы, строительство которых было поручено стартапу Icon.
Казармы планируют построить в Форт-Блисс, штат Техас. Сообщается, что каждое из трех зданий будет иметь площадь около 1700 квадратных метров.
Пока не известно, начались ли работы, однако завершить их планируют через десять месяцев.
В строительстве компания Icon использует собственную принтерную систему Vulcan и «высокопрочный» бетон, известный как «лавакрет».
В США создадут самое большое в мире напечатанное на 3D-принтере здание (фото)
Комплекс, как ожидается, станет крупнейшим сооружением среди напечатанных на 3D-принтере во всем мире, обойдя нынешнего лидера — административное здание площадью более трех тысяч квадратных метров в Дубае, построенное бостонской компанией Apis Cor.
Ранее компания уже сотрудничала с военным департаментом Техаса по созданию тренировочных казарм. Они также были напечатаны на 3D-принтере, но их размер был меньше.
По материалам: Build Portal
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