В США разработали робота с искусственным интеллектом, способного общаться — Finance.ua

В США разработали робота с искусственным интеллектом, способного общаться Сегодня 22:49 — Технологии&Авто

В США разработали робота с искусственным интеллектом, способного общаться

Американская технокомпания Maya AI разработала робота с искусственным интеллектом, способного общаться.

Об этом сообщает FOX 13

По словам разработчиков, по сути, Maya — это роботизированный мозг, который проводит «глубокие исследования в области генеративного искусственного интеллекта, помогая отвечать на происходящий и меняющийся вопрос в реальном мире в режиме реального времени».

С роботом можно связаться также через телефонное приложение.

«Мы создали этого робота таким, что у него есть глаза, уши и рот. Поэтому Maya может видеть лицо, которое с ним разговаривает. Она способна считывать частоты и тона в голосе, а затем на основе этого может определять конкретные способы взаимодействия с пользователем, на более личном уровне, потому что на основе частот голоса понимает настроение человека — радостный ли он, грустный или сердится», — сказал один из основателей компании Сет Рамфал.

Он добавил, что разработчики робота лишили Maya возможности обмениваться данными и разрешать другим людям их просматривать.

Укрінформ По материалам:

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