В США разработали персональный летающий дрон — Finance.ua

В США разработали персональный летающий дрон Сегодня 02:40 — Технологии&Авто

В США разработали персональный летающий дрон, Фото: Аutoevolution

Разработчик самолетов Doroni Aerospace, базирующийся в Майами (США), предлагает еще одну концепцию летающего автомобиля. Doroni H1 eVTOL можно предварительно заказать.

Об этом сообщает Autoevolution.

Компания Doroni Aerospace существует с 2016 года в Майами. Doroni работает над тем, чтобы «демократизировать полеты», ее предложенное решение — персональный eVTOL H1.

H1 рекламируется как «первый экологически чистый, практичный летающий автомобиль» и является полностью электрическим двухместным автомобилем. Он имеет два комплекта крыльев, каждое из которых интегрировано с парой канальных вентиляторов, и может похвастаться полезной нагрузкой 226 кг.

Фото: Аutoevolution

Ожидается, что eVTOL будет иметь запас хода 96 км на одном заряде. Для зарядки аккумулятора от 20 до 80 процентов потребуется примерно 15–20 минут. Личный летающий автомобиль Дорони сможет развивать максимальную скорость 225 км/ч.

Doroni уже принимает предварительные заказы на H1 eVTOL, стартовая цена которого составит примерно 150 000 долларов США. Ожидается, что поставки начнутся в четвертом квартале 2024 года.

Фото: Аutoevolution

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.