В США разработали летающий автомобиль за $300 тысяч (видео) — Finance.ua

В США разработали летающий автомобиль за $300 тысяч (видео) Сегодня 03:47 — Технологии&Авто

В США разработали летающий автомобиль за $300 тысяч (видео)

Калифорнийский бренд Alef Aeronautics представил свою первую летающую модель. Уникальная новинка получила название Alef Model A.

Автомобиль сочетает в себе возможности обычной машины и двухместного самолета. По словам исполнительного директора фирмы Джима Духовны, Model A — транспорт, который «соответствует не только современным вызовам городской среды, но и всему происходящему за ее пределами».

Корпус транспортного средства выполнен из легкой сетки, в центр которой помещена капсула — место водителя и пассажира. Пропеллеры и винты, расположенные с обеих сторон от кабины, защищены дополнительными вставками.

Транспортное средство снабдили электрической силовой установкой, а также обширной программной системой стабилизации полета. На дороге автомобиль будет чувствовать себя комфортно благодаря полному приводу, а диагностика проблем в режиме реального времени и автоматическое обнаружение и устранение неисправностей обеспечит дополнительную безопасность.

Компания планирует запустить производство модели не раньше 2025 года. Сейчас Alef «Model A» доступен для заказа по цене в 300 тыс. долларов.

MMR По материалам:

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