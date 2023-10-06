В США рассматривают финансирование помощи Украине через гранты — Finance.ua

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В США рассматривают финансирование помощи Украине через гранты

Казна и Политика
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В США рассматривают финансирование помощи Украине через гранты
В США рассматривают финансирование помощи Украине через гранты
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность использования грантовой программы Государственного департамента для отправки дополнительной военной помощи Украине.
Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух американских чиновников.
Белый дом рассматривает ряд вариантов, пытаясь найти дополнительные деньги для поддержки Украины после того, как законодатели в последнюю минуту исключили финансирование помощи Украины из соглашения о предотвращении остановки работы правительства.
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Байден намекнул на эту стратегию в среду, сказав, что «есть другой способ, с помощью которого мы сможем найти для этого финансирование». От дальнейших комментариев он отказался.
Один из чиновников сказал, что президент имел в виду «существующие финансовые полномочия», которые Конгресс ранее предоставил администрации, «которые позволяют нам оказывать дополнительную поддержку Украине еще некоторое время, если Конгресс не будет действовать».
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Один из рассматриваемых вариантов — использование иностранного военного финансирования. Это программа Госдепартамента, которая предоставляет гранты или займы для помощи странам-партнерам в приобретении оружия и оборонного оборудования, предназначенного для Украины и других стран, пострадавших от полномасштабного вторжения россии, говорят два чиновника.
По данным Государственного департамента, по состоянию на 21 сентября в США осталось около $650 млн из $4,6 млрд внешнего военного финансирования, которое Конгресс выделил в двух дополнительных пакетах для Украины и «стран, пострадавших от ситуации в Украине».
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Администрация Байдена также может попросить Конгресс перенаправить финансирование из других статей бюджета Пентагона на поддержку Украины, по словам представителя Министерства обороны, знакомого с ходом дискуссии. Однако этот путь потребует одобрения законодателей.
Высокопоставленный представитель Пентагона сказал, что еще не принято решение о том, по какому маршруту пойдет департамент.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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