В США раскрыли детали соглашения G7 об ограничении цены на российскую нефть — Finance.ua

В США раскрыли детали соглашения G7 об ограничении цены на российскую нефть
Предельная цена, которую страны G7 хотят установить на российскую нефть, чтобы наказать Москву, должна быть установлена на уровне справедливой рыночной стоимости за вычетом какой-либо надбавки за риск, связанный с ее вторжением в Украину, заявила представитель Министерства финансов США.
Об этом сообщает Reuters.
Цена должна быть установлена выше предельных издержек добычи российской нефти и учитывать исторические цены, заявила Элизабет Розенберг, помощник министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями.
План ограничения цен G7, согласованный на прошлой неделе, призывает страны-участницы отказать в страховании, финансировании, брокерских и других услугах нефтяным грузам по цене выше еще не установленного предела цен на нефть и два вида нефтепродуктов.
Розенберг сказала, что поставщики услуг не должны будут сами следить за соблюдением ценового предела, но могут полагаться на свидетельства покупателей и продавцов, оставляя правоприменение на усмотрение участвующих юрисдикций.
Она сказала, что страны G7 — Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США — будут работать вместе в ближайшие недели, чтобы определить предельную цену и другие ключевые детали реализации.
«Есть несколько ключевых данных, которые мы рассматриваем, и то, как в конечном счете должны быть установлены цены, включая предельные издержки производства российской нефти», — сказал Розенберг.
«Предельная цена должна... соответствовать историческим ценам, принятым на российском рынке», — добавила она.
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