В США раскрыли детали соглашения G7 об ограничении цены на российскую нефть — Finance.ua

В США раскрыли детали соглашения G7 об ограничении цены на российскую нефть Сегодня 10:34

Предельная цена, которую страны G7 хотят установить на российскую нефть, чтобы наказать Москву, должна быть установлена на уровне справедливой рыночной стоимости за вычетом какой-либо надбавки за риск, связанный с ее вторжением в Украину, заявила представитель Министерства финансов США.

Об этом сообщает Reuters.

Цена должна быть установлена выше предельных издержек добычи российской нефти и учитывать исторические цены, заявила Элизабет Розенберг, помощник министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями.

План ограничения цен G7, согласованный на прошлой неделе, призывает страны-участницы отказать в страховании, финансировании, брокерских и других услугах нефтяным грузам по цене выше еще не установленного предела цен на нефть и два вида нефтепродуктов.

Розенберг сказала, что поставщики услуг не должны будут сами следить за соблюдением ценового предела, но могут полагаться на свидетельства покупателей и продавцов, оставляя правоприменение на усмотрение участвующих юрисдикций.

Она сказала, что страны G7 — Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США — будут работать вместе в ближайшие недели, чтобы определить предельную цену и другие ключевые детали реализации.

«Есть несколько ключевых данных, которые мы рассматриваем, и то, как в конечном счете должны быть установлены цены, включая предельные издержки производства российской нефти», — сказал Розенберг.

«Предельная цена должна... соответствовать историческим ценам, принятым на российском рынке», — добавила она.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.