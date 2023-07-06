В США прокомментировали ситуацию вокруг ЗАЭС — Finance.ua

В США прокомментировали ситуацию вокруг ЗАЭС Сегодня 11:12

Соединенные Штаты тщательно отслеживают ситуацию вокруг оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции. Там подчеркнули, что станция не может быть объектом в зоне боевых действий.

Такое заявление сделала на брифинге в Вашингтоне представительница Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет « Укринформ ». «Мы продолжаем внимательно следить за положением вещей на электростанции», — добавила она.

По ее словам, Штаты продолжают вести этот мониторинг с того момента, как россияне оккупировали украинский ядерный объект. Она подчеркнула, что дальнейшая военная оккупация станции опасна, и добавила, что там не должны происходить боевые действия.

4 июля в Генштабе ВСУ официально предупредили о возможных провокациях на Запорожской АЭС в ближайшее время. По данным военных, россияне разместили на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС предметы, похожие на взрывные устройства.

5 июля руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк заявила, что диверсия на ЗАЭС вполне вероятна. Украинские военные следят за обстановкой, отметила она.

В то же время представитель ГУР М О Андрей Юсов заявил, что пока что речь идет об очередном шантаже со стороны российских оккупантов.

УНІАН По материалам:

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