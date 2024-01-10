В США представили новый электрический кроссовер Mullen — Finance.ua

В США представили новый электрический кроссовер Mullen
Американская компания Mullen Automotive Inc. презентовала на выставке CES 2024 в Лас-Вегасе электрический кроссовер Mullen Five RS.
Об этом сообщает CarBuzz.
Mullen Five RS имеет длину в 4,9 м, что делает его примерно на 13 см короче Model X от Tesla, но на 15 см длиннее Model Y.
Общая мощность автомобиля превышает 1000 лошадиных сил.
Сама же мощность будет поступать от двойных электродвигателей через двухскоростную коробку передач, как у Porsche Taycan.
Также внутри установлен аккумулятор с емкостью 100 кВт в час. На одной зарядке электрокар может проехать 42 км.
В компании добавили, что зарядка с 0 до 80% займет всего 21 минуту на быстром зарядном устройстве постоянного тока.
Отмечается, что максимальная скорость Mullen Five RS составляет более 322 км, а кроссовер может разогнаться с нуля до 96 км в час менее чем за две секунды.
Поставки автомобиля начнутся в 2025 году, однако его цена пока не разглашается.
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