В США представили новый электрический кроссовер Mullen — Finance.ua

В США представили новый электрический кроссовер Mullen Сегодня 23:29 — Технологии&Авто

В США представили новый электрический кроссовер Mullen, Фото: carbuzz.com

Американская компания Mullen Automotive Inc. презентовала на выставке CES 2024 в Лас-Вегасе электрический кроссовер Mullen Five RS.

Об этом сообщает CarBuzz

Mullen Five RS имеет длину в 4,9 м, что делает его примерно на 13 см короче Model X от Tesla, но на 15 см длиннее Model Y.

Фото: carbuzz.com

Общая мощность автомобиля превышает 1000 лошадиных сил.

Сама же мощность будет поступать от двойных электродвигателей через двухскоростную коробку передач, как у Porsche Taycan.

Также внутри установлен аккумулятор с емкостью 100 кВт в час. На одной зарядке электрокар может проехать 42 км.

Фото: carbuzz.com

В компании добавили, что зарядка с 0 до 80% займет всего 21 минуту на быстром зарядном устройстве постоянного тока.

Отмечается, что максимальная скорость Mullen Five RS составляет более 322 км, а кроссовер может разогнаться с нуля до 96 км в час менее чем за две секунды.

Поставки автомобиля начнутся в 2025 году, однако его цена пока не разглашается.

Укрінформ По материалам:

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