В США представили электровнедорожник Dragon, который может ехать 676 км на одном заряде — Finance.ua

В США представили электровнедорожник Dragon, который может ехать 676 км на одном заряде 21.11.2022, 00:15 — Технологии&Авто

В США представили электровнедорожник Dragon, который может ехать 676 км на одном заряде, Фото: newatlas.com

Калифорнийская компания Drako Motors представила электрический внедорожник Dragon мощностью 2000 лошадиных сил.

Об этом сообщает New Atlas

Гиперкар может разогнаться с нуля до 96 км/ч за 1,9 секунды, а его максимальная скорость превышает 322 км/час.

Отмечается, что на одной зарядке транспортное средство, рассчитанное на 5 человек, может проехать 676 километров.

Фото: newatlas.com

В салоне Dragon установлены три сенсорных дисплея 43,4 см с информационно-развлекательной системой.

Стоимость одного экземпляра машины составляет 290 тысяч долларов.

В Drako рассчитывают начать поставлять автомобили клиентам в 2026 году. В будущем компания планирует увеличить производство до 5000 единиц в год.

Фото: newatlas.com

Укрінформ По материалам:

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