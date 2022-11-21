В США представили электровнедорожник Dragon, который может ехать 676 км на одном заряде — Finance.ua
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В США представили электровнедорожник Dragon, который может ехать 676 км на одном заряде

Технологии&Авто
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В США представили электровнедорожник Dragon, который может ехать 676 км на одном заряде
В США представили электровнедорожник Dragon, который может ехать 676 км на одном заряде, Фото: newatlas.com
Калифорнийская компания Drako Motors представила электрический внедорожник Dragon мощностью 2000 лошадиных сил.
Об этом сообщает New Atlas.
Гиперкар может разогнаться с нуля до 96 км/ч за 1,9 секунды, а его максимальная скорость превышает 322 км/час.
Отмечается, что на одной зарядке транспортное средство, рассчитанное на 5 человек, может проехать 676 километров.
Фото: newatlas.com
Фото: newatlas.com
В салоне Dragon установлены три сенсорных дисплея 43,4 см с информационно-развлекательной системой.
Стоимость одного экземпляра машины составляет 290 тысяч долларов.
В Drako рассчитывают начать поставлять автомобили клиентам в 2026 году. В будущем компания планирует увеличить производство до 5000 единиц в год.
Фото: newatlas.com
Фото: newatlas.com
По материалам:
Укрінформ
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