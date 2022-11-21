В США представили электровнедорожник Dragon, который может ехать 676 км на одном заряде — Finance.ua

В США представили электровнедорожник Dragon, который может ехать 676 км на одном заряде
Калифорнийская компания Drako Motors представила электрический внедорожник Dragon мощностью 2000 лошадиных сил.
Об этом сообщает New Atlas.
Гиперкар может разогнаться с нуля до 96 км/ч за 1,9 секунды, а его максимальная скорость превышает 322 км/час.
Отмечается, что на одной зарядке транспортное средство, рассчитанное на 5 человек, может проехать 676 километров.
В салоне Dragon установлены три сенсорных дисплея 43,4 см с информационно-развлекательной системой.
Стоимость одного экземпляра машины составляет 290 тысяч долларов.
В Drako рассчитывают начать поставлять автомобили клиентам в 2026 году. В будущем компания планирует увеличить производство до 5000 единиц в год.
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