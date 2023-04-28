В США предложили лишить криптовалюты анонимности, чтобы защитить мир от кибератак — Finance.ua

В США предложили лишить криптовалюты анонимности, чтобы защитить мир от кибератак Сегодня 23:18 — Криптовалюта

В США предложили лишить криптовалюты анонимности, чтобы защитить мир от кибератак

Комиссар Комиссии по торговле товарными фьючерсами США заявила, что криптовалюты должны потерять свою анонимность, поскольку они могут использоваться для кибератак на объекты критической инфраструктуры.

Выступая на конференции City Week в Лондоне, комиссар CFTC Кристи Голдсмит Ромеро заявила, что ее ведомство «глубоко озабочено» растущим количеством киберпреступлений, совершаемых в отношении отдельных лиц, компаний, больниц и других важных объектов. «Анонимность позволяет киберпреступникам финансировать незаконную деятельность, что создает огромные риски национальной безопасности стран. Ее нужно устранить. Для всех правительств и особенно для криптовалютной индустрии важно решать проблему, которая делает криптоактивы столь привлекательными для незаконных действий», — заявил высокопоставленный представитель регуляторного органа США.

Ромеро сообщила слушателям конференции, что CFTC намерена выйти в Конгресс с предложением об отмене анонимности криптоактивов и введении цифровой идентификации владельцев.

Комментируя растущее давление со стороны правительственных органов США, несколько представителей криптосообщества предположили, что криптофирмы захотят избежать чрезмерно жестких принудительных мер и судебных тяжб со стороны регуляторов, в частности Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

Бывший топ-менеджер Goldman Sachs, а ныне генеральный директор Real Vision, заявил, что проблемы с регулированием рано или поздно заставят ведущие американские криптовалютные компании открыть штаб-квартиры в других регионах планеты.

noworries По материалам:

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