В США появились «охлаждающие тротуары» — Finance.ua

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В США появились «охлаждающие тротуары»

Технологии&Авто
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В США нашли необычный способ борьбы с опасной жарой на улицах. В нескольких американских городах появились «охлаждающие тротуары», пишет The Independent.
В США появились «охлаждающие тротуары»
Речь идет о дорожках со светлым покрытием, отражающим солнечный свет и не позволяющим сильно нагреваться асфальту. Подобный метод уже тестируется в Лос-Анджелесе и Финиксе. В последнем, по данным Агентства по охране окружающей среды (Environmental Protection Agency, EPA), температура воздуха летом достигает 38 градусов Цельсия, а черный асфальт может нагреваться до 48-67 градусов Цельсия.
Власти Финикса отметили, что на дорогах со специальным покрытием днем на несколько градусов прохладнее, чем на участках со стандартным асфальтом. По наблюдениям экспертов, ночная температура воздуха была также на полградуса ниже обычного.
В Центре по контролю и профилактике заболеваний (Center for Disease Control and Prevention, CDC) отметили, что увеличение разницы в температуре днем и ночью полезно для здоровья — так сокращается риск теплового удара.
Покрытие асфальта, отражающего солнечный свет, может также положительно сказаться на энергоэффективности построек, так как для охлаждения помещений не требуется кондиционер. Кроме того, за счет этого снизится температура сточных вод, что позволит уберечь от жары жителей местных рек и прудов.
По материалам:
Portaltele
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