В США намерены провести аудит денег, направленных на помощь Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В США намерены провести аудит денег, направленных на помощь Украине

Казна и Политика
64
В США намерены провести аудит денег, направленных на помощь Украине
В США намерены провести аудит денег, направленных на помощь Украине
Группа членов Палаты представителей Конгресса США от трампистского крыла Республиканской партии внесла законопроект об аудите помощи Украине в ее противостоянии с россией.
Об этом говорится в заявлении республиканки Тейлор Грин (которая обещала не дать Украине «ни пенни» во время предвыборной кампании на промежуточных выборах в Конгресс) в Twitter.
Кроме нее законопроект поддержали 10 ее однопартийцев.
«Вызывает глубокую печаль видеть здесь, в стенах Конгресса, как ставшие инвалидами украинские солдаты используются для давления на наш Конгресс. Я призываю к аудиту средств для Украины», — написала Грин.
Известно, что республиканцы также выдвинули идею ввести должность генерального инспектора по Украине по аналогии с той, которая существовала для Афганистана, когда США финансировали их вооруженные силы и экономику.
Напомним, президент США Джо Байден обратился в Конгресс с просьбой выделить 37,7 миллиарда долларов на помощь Украине в качестве срочной помощи в связи с исчерпанием уже одобренных расходов в рамках временного бюджета.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.