В США намерены провести аудит денег, направленных на помощь Украине — Finance.ua

В США намерены провести аудит денег, направленных на помощь Украине Сегодня 12:46 — Казна и Политика

В США намерены провести аудит денег, направленных на помощь Украине

Группа членов Палаты представителей Конгресса США от трампистского крыла Республиканской партии внесла законопроект об аудите помощи Украине в ее противостоянии с россией.

Об этом говорится в заявлении республиканки Тейлор Грин (которая обещала не дать Украине «ни пенни» во время предвыборной кампании на промежуточных выборах в Конгресс) в Twitter.

Кроме нее законопроект поддержали 10 ее однопартийцев.

«Вызывает глубокую печаль видеть здесь, в стенах Конгресса, как ставшие инвалидами украинские солдаты используются для давления на наш Конгресс. Я призываю к аудиту средств для Украины», — написала Грин.

Известно, что республиканцы также выдвинули идею ввести должность генерального инспектора по Украине по аналогии с той, которая существовала для Афганистана, когда США финансировали их вооруженные силы и экономику.

Напомним, президент США Джо Байден обратился в Конгресс с просьбой выделить 37,7 миллиарда долларов на помощь Украине в качестве срочной помощи в связи с исчерпанием уже одобренных расходов в рамках временного бюджета.

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