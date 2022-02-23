В США начались продажи новой Mazda CX-50 (фото) — Finance.ua

В США начались продажи нового кроссовера Mazda CX-50. В базовой комплектации он стоит от 26 800 долларов, что всего на 900 долларов дороже менее внедорожного Mazda CX-5.
В базовой комплектации новая Mazda CX-50 оснащается четырехцилиндровым 2,5 л бензиновым двигателем мощностью 190 л.с. В такой комплектации есть 8,8-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы, беспроводная связь Apple CarPlay и Android Auto, два порта USB и набор стандартных технологий безопасности.
Mazda CX-50
Также в базовой комплектации есть 17-дюймовые легкосплавные колесные диски Grey Metallic, светодиодные фары и полный привод.
Комплектация 2.5 S Select с таким же мотором дополнительно получила двухзонный автоматический климат-контроль, кожаную рукоятку переключения передач и рулевое колесо, складывающиеся в пропорции 40/60 задние сиденья и 10,25-дюймовый центральный дисплей. Стоимость такой комплектации — 28 200 долларов.
Mazda CX-50
Топовая комплектация 2.5 Turbo Premium Package Plus получила премиальную аудиосистему Bose, подогрев задних сидений и другое оборудование.
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