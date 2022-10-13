В США начали расследование против самой известной коллекции NFT — Finance.ua

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В США начали расследование против самой известной коллекции NFT

Финтех и Карты
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В США начали расследование против самой известной коллекции NFT
В США начали расследование против самой известной коллекции NFT
Один из основных финансовых регуляторов США — Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) — начал расследование в отношении компании Yuga Labs. Создателя одной из самых популярных NFT-коллекций, Bored Ape Yacht Club (BAYC), заподозрили в нарушении в нарушении американского федерального законодательства.
В комиссии изучают сходство между невзаимозаменяемые токенами BAYC и акциями. Если это подтвердится, то компания-эмитент подпадет под действие юрисдикции SEC и будет вынуждена соблюдать правила раскрытия информации, сообщил Bloomberg, ссылаясь на свои анонимные источники.
Расследование имеет частный характер, и Yuga Labs еще не были предъявлены какие-либо официальные обвинения. Журналисты подчеркивают, что начало расследования не означает, что на компанию подадут в суд.
«Хорошо известно о стремлении политиков и регуляторов узнать больше о новом мире web3. Мы надеемся на сотрудничество с остальными игроками отрасли и регулирующими органами, для формирования растущей экосистемы. На правах лидера в этой области, Yuga стремится к полному сотрудничеству с любыми запросами на этом пути», — заявили в компании.
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Кроме того, регулятор заинтересовался вопросом распределения токена управления ApeCoin (APE). В SEC расследует, является ли этот альткоин эквивалентным ценной бумаги, поскольку он используется для управления децентрализованной автономной организацией Bored Ape DAO, которая управляет развитием экосистемы BAYC.
В SEC отказались как-либо комментировать эту информацию. Тем не менее, согласно данным крупнейшей европейской криптобиржи WhiteBIT, на фоне этих новостей курс ApeCoin упал почти на 9% — до $4,76 за монету.
Стоит отметить, SEC еще с марта ведет работу по определению соответствия NFT статусу ценных бумаг. Если комиссия добьется своего, то сможет применить к таким токенам соответствующее законодательство.
Как уже сообщалось ранее, APE — не единственный виртуальный актив, который привлек внимание Комиссии по ценным бумагам и биржам. Регулятор с конца 2020 года судится с компанией Ripple Labs, чтобы признать выпускаемую ею криптовалюты XRP ценной бумагой.

Как заработать на NFT

По материалам:
Обозреватель
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