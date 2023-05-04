В США могут значительно ужесточить налогообложение майнинга — Finance.ua

В США могут значительно ужесточить налогообложение майнинга Сегодня 03:14 — Криптовалюта

В США могут значительно ужесточить налогообложение майнинга

2 мая Совет экономических консультантов Белого дома (CEA) выступил с заявлением об ужесточении налогообложения майнинга. Новый сбор будет направлен на устранение последствий «вреда», который несет отрасль.

«Акцизный налог на энергию для добычи цифровых активов (DAME) является примером приверженности президента решению как давних национальных проблем, так и возникающих рисков — в этом случае расходов, экономических и экологических, связанных с растущей практикой майнинга криптоактивов», — говорится в обращении

Фактически налог призван «уравновесить» эффект от майнинга посредством воздействия на тарифы, загрязнение окружающей среды и т.д. Сбор составит 30% общих затрат оператора на электроэнергию.

Так, опираясь на материал о стоимости добычи BTC в США портала incrypted.com, операционные расходы фермеров возрастут, например, с $20 тысяч до $26 тысяч. И это просто с введением одного нового налога.

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Инициатива грозит не просто ударом по отрасли. Она рискует сделать весь сегмент нерентабельным, снизив маржу до критически низкого уровня.

При этом CEA утверждает, что майнинг не приносит «ощутимых выгод» на местном и федеральном уровнях. А отрицательные последствия от отрасли более чем ощутимы.

Как ожидается, сбор принесет в казну до $3,5 млрд в течение следующих 10 лет. Но шансы, что налог будет принят в кратчайшие сроки, по крайней мере, в первоначальном формате, довольно низки. Республиканцы в Конгрессе активно поддерживают отрасль, и есть вероятность, что они будут против подобной «петли на шее» майнеров.

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incrypted По материалам:

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