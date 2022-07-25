В США человеку впервые вживили в мозг нейрочип — Finance.ua

В США человеку впервые вживили в мозг нейрочип
Нью-йоркский стартап Synchron опередил компанию Neuralink Илона Маска и первым в США получил разрешение на имплантацию нейрочипа в мозг человека. Пациент был с тяжелым параличом.
Теперь с помощью нейрочипа человек способен чатиться в интернете, совершать онлайн-покупки и выполнять другие задачи, пишет Bloomberg.
Расположенный в моторной коре чип использует 16 электродов для мониторинга активности мозга и регистрации возбуждения нейронов, когда человек думает. Сила сигнала с течением времени улучшается по мере того, как устройство все глубже срастается с кровеносным сосудом и приближается к нейронам.
Недавняя процедура была первой, которую компания провела в США, ранее в Австралии, стартап уже имплантировал свои устройства четырем пациентам.
Напомним, что Neuralink Маска работает над созданием гораздо меньшего и более мощного имплантата, который, кроме прочего, позволит контролировать гормоны, бороться с депрессиями и даже сможет заставить мозг работать эффективнее. Впрочем, миллиардер еще в 2019 году рассчитывал, что тестирование на людях стартует в 2020 году, но его компания так и не получила одобрения испытаний на людях.
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