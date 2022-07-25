В США человеку впервые вживили в мозг нейрочип — Finance.ua

В США человеку впервые вживили в мозг нейрочип Сегодня 07:26 — Технологии&Авто

В США человеку впервые вживили в мозг нейрочип, Фото: Synchron

Нью-йоркский стартап Synchron опередил компанию Neuralink Илона Маска и первым в США получил разрешение на имплантацию нейрочипа в мозг человека. Пациент был с тяжелым параличом.

Теперь с помощью нейрочипа человек способен чатиться в интернете, совершать онлайн-покупки и выполнять другие задачи, пишет Bloomberg.

Расположенный в моторной коре чип использует 16 электродов для мониторинга активности мозга и регистрации возбуждения нейронов, когда человек думает. Сила сигнала с течением времени улучшается по мере того, как устройство все глубже срастается с кровеносным сосудом и приближается к нейронам.

Фото: Synchron

Недавняя процедура была первой, которую компания провела в США, ранее в Австралии, стартап уже имплантировал свои устройства четырем пациентам.

Напомним, что Neuralink Маска работает над созданием гораздо меньшего и более мощного имплантата, который, кроме прочего, позволит контролировать гормоны, бороться с депрессиями и даже сможет заставить мозг работать эффективнее. Впрочем, миллиардер еще в 2019 году рассчитывал, что тестирование на людях стартует в 2020 году, но его компания так и не получила одобрения испытаний на людях.

УНІАН По материалам:

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