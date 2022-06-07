В сообщении о санкциях ЕС исчезло упоминание о запрете облачных сервисов для россии — Finance.ua

В сообщении о санкциях ЕС исчезло упоминание о запрете облачных сервисов для россии
Сегодня 16:45
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В пресс-релизе об утверждении шестого пакета санкций против россии на сайте Совета ЕС исчезло упоминание об ограничениях облачных технологий.
Как сообщает «Европейская правда», на это обратил внимание блогер Антон Швец.
3 июня на сайте Совета ЕС появилось сообщение о санкциях, утверждение которых длилось более месяца. Один из пунктов касался консультационных услуг и звучал следующим образом: «ЕС запретит предоставление в россии бухгалтерских услуг, связей с PR и консультационных услуг, а также облачных сервисов».
Теперь же эта фраза изменена и выглядит так: «ЕС запретит предоставление в россии бухгалтерских услуг, связей с PR и консультационных услуг».
Веб-архив показывает, что релиз действительно был изменен: 3 июня упоминание об облачных технологиях еще было, а 4 июня уже исчезло. Облачные технологии также не упоминаются в решении, опубликованном позже в Официальном журнале ЕС.