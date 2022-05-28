В СНБО назвали истинную причину скачка цен на соль в Украине — Finance.ua

В СНБО назвали истинную причину скачка цен на соль в Украине

Сегодня 14:25 — Казна и Политика

Дефицита соли в Украине не будет, даже учитывая остановку завода «Артемсоль». Однако ее стоимость искусственно завышается на рынке из-за большого спроса и ажиотажа.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Отмечается, что государственное предприятие «Артемсоль», которое находится в городе Соледар Донецкой области, действительно прекратило работу. Однако в крупных сетевых супермаркетах остается большой запас соли.

Кроме того, производители соли не собираются повышать ее стоимость, а рост цен обусловлен ажиотажем.

«Из-за большого спроса и „возможности заработать“ в розничных магазинах и на рынках искусственно завышают цену на соль. Но именно массированное приобретение соли в большом количестве и приводит к дефициту и дальнейшему повышению цен», — говорится в сообщении.

Также в СНБО отмечают, что фейком является информация о том, что производители колбас и заводы по консервации выкупили всю соль. Они обладают большими запасами, а также используют импортную специально подготовленную соль для производства.

Напомним, государственное предприятие «Артемсоль» из-за боевых действий остановило работу. Запасы готовой продукции были вывезены еще в апреле.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.