В СНБО назвали истинную причину скачка цен на соль в Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В СНБО назвали истинную причину скачка цен на соль в Украине

Сегодня 14:25Казна и Политика
1
Дефицита соли в Украине не будет, даже учитывая остановку завода «Артемсоль». Однако ее стоимость искусственно завышается на рынке из-за большого спроса и ажиотажа.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.
Отмечается, что государственное предприятие «Артемсоль», которое находится в городе Соледар Донецкой области, действительно прекратило работу. Однако в крупных сетевых супермаркетах остается большой запас соли.
Кроме того, производители соли не собираются повышать ее стоимость, а рост цен обусловлен ажиотажем.
«Из-за большого спроса и „возможности заработать“ в розничных магазинах и на рынках искусственно завышают цену на соль. Но именно массированное приобретение соли в большом количестве и приводит к дефициту и дальнейшему повышению цен», — говорится в сообщении.
Также в СНБО отмечают, что фейком является информация о том, что производители колбас и заводы по консервации выкупили всю соль. Они обладают большими запасами, а также используют импортную специально подготовленную соль для производства.
Напомним, государственное предприятие «Артемсоль» из-за боевых действий остановило работу. Запасы готовой продукции были вывезены еще в апреле.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.