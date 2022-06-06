В «Слуге народа» сообщили, будет ли расти цена на газ для населения — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В «Слуге народа» сообщили, будет ли расти цена на газ для населения

Сегодня 14:00Личные финансы
225
Народный депутат от фракции «Слуга Народа», член Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрий Камельчук сообщил, что стране хватит собственного газа и цену на него не будут повышать, передает официальный сайт «СН».
Читайте также
«Увеличение цены на газ не предполагается, прежде всего потому, что для нужд населения хватает газа собственной добычи. Когда „Нафтогаз“ взял на себя большое количество облгазов, то определил стабильную цену — 7.44 грн кубометр для предприятий, которые обеспечивают отопление и подогрев воды», — сказал депутат.
По его словам, из-за приостановки работы части крупных предприятий потребление газа в Украине сократилось, но в случае необходимости есть договоренность о поставках дополнительных объемов, в частности через LNG-терминалы в Польше, Литве и Болгарии.
Также Камельчук добавил, что в Раде тоже работают над стабильностью тарифов.
«Готовится дополнительный закон, который запретит повышение тарифов на время войны», — сказал депутат.
Место для вашей рекламы

Довідка Finance.uа:

  • Кабинет Министров обязал газоснабжающую компанию «Нефтегаз Трейдинг» с 1 июня по 31 июля 2022 года реализовывать газ производителям тепловой энергии, в том числе ОСМД, ЖСК, в объемах, необходимых для обеспечения горячего водоснабжения, по цене 7,42 грн (с учетом НДС) за куб.
  • Европейский союз должен как можно быстрее отказаться от импорта российского газа. ЕС намерен увеличить закупки сжиженного газа у США и Катаре, а также нарастить мощности зеленой энергетики.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
По материалам: Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.