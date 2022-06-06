В «Слуге народа» сообщили, будет ли расти цена на газ для населения — Finance.ua

В «Слуге народа» сообщили, будет ли расти цена на газ для населения

Сегодня 14:00 — Личные финансы

Народный депутат от фракции «Слуга Народа», член Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрий Камельчук сообщил, что стране хватит собственного газа и цену на него не будут повышать, передает официальный сайт «СН».

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«Увеличение цены на газ не предполагается, прежде всего потому, что для нужд населения хватает газа собственной добычи. Когда „Нафтогаз“ взял на себя большое количество облгазов, то определил стабильную цену — 7.44 грн кубометр для предприятий, которые обеспечивают отопление и подогрев воды», — сказал депутат.

По его словам, из-за приостановки работы части крупных предприятий потребление газа в Украине сократилось, но в случае необходимости есть договоренность о поставках дополнительных объемов, в частности через LNG-терминалы в Польше, Литве и Болгарии.

Также Камельчук добавил, что в Раде тоже работают над стабильностью тарифов.

«Готовится дополнительный закон, который запретит повышение тарифов на время войны», — сказал депутат.

Довідка Finance.uа:

Кабинет Министров обязал газоснабжающую компанию «Нефтегаз Трейдинг» с 1 июня по 31 июля 2022 года реализовывать газ производителям тепловой энергии, в том числе ОСМД, ЖСК, в объемах, необходимых для обеспечения горячего водоснабжения, по цене 7,42 грн (с учетом НДС) за куб.



Европейский союз должен как можно быстрее отказаться от импорта российского газа. ЕС намерен увеличить закупки сжиженного газа у США и Катаре, а также нарастить мощности зеленой энергетики.



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