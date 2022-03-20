В «Слуге народа» говорят, что к началу войны госбюджет Украины был даже перевыполнен — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

В «Слуге народа» говорят, что к началу войны госбюджет Украины был даже перевыполнен

Сегодня 09:28Казна и Политика
0
В «Слуге народа» говорят, что к началу войны госбюджет Украины был даже перевыполненВ «Слуге народа» говорят, что к началу войны госбюджет Украины был даже перевыполнен
Глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк заявила, что экономика Украины выдерживает нагрузку из-за войны. Она также рассказала о состоянии экономики к моменту нападения россии.
Об этом она рассказала Телеграм.
В частности, Шуляк рассказала об итогах февраля для украинской экономики.
"По итогам февраля в Украине зафиксировано перевыполнение бюджетных поступлений. Поэтому благодарим украинский бизнес, который платил налоги, а некоторые предприниматели даже платили налоги за февраль авансом",— сказала она.
Шуляк также подчеркнула, что, несмотря на всё, пенсии выплачивают вовремя с учетом индексации.

Справка Finance.ua:

  • в Министерстве социальной политики сообщили, что выплата пособий, льгот и субсидий в марте в полном объеме профинансирована;
  • правительство решило запустить программу помощи бизнесу для временного перемещения предприятия из зоны боевых действий.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Телеканал 24
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.