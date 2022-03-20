В «Слуге народа» говорят, что к началу войны госбюджет Украины был даже перевыполнен — Finance.ua

В «Слуге народа» говорят, что к началу войны госбюджет Украины был даже перевыполнен

Сегодня 09:28 — Казна и Политика

В «Слуге народа» говорят, что к началу войны госбюджет Украины был даже перевыполнен

Глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк заявила, что экономика Украины выдерживает нагрузку из-за войны. Она также рассказала о состоянии экономики к моменту нападения россии.

Об этом она рассказала Т елеграм

В частности, Шуляк рассказала об итогах февраля для украинской экономики.

"По итогам февраля в Украине зафиксировано перевыполнение бюджетных поступлений. Поэтому благодарим украинский бизнес, который платил налоги, а некоторые предприниматели даже платили налоги за февраль авансом",— сказала она.

Шуляк также подчеркнула, что, несмотря на всё, пенсии выплачивают вовремя с учетом индексации.

Справка Finance.ua:

в Министерстве социальной политики сообщили, что выплата пособий, льгот и субсидий в марте в полном объеме профинансирована;

правительство решило запустить программу помощи бизнесу для временного перемещения предприятия из зоны боевых действий.



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