В «Слуге народа» говорят, что к началу войны госбюджет Украины был даже перевыполнен — Finance.ua

В частности, Шуляк рассказала об итогах февраля для украинской экономики.
"По итогам февраля в Украине зафиксировано перевыполнение бюджетных поступлений. Поэтому благодарим украинский бизнес, который платил налоги, а некоторые предприниматели даже платили налоги за февраль авансом",— сказала она.
Шуляк также подчеркнула, что, несмотря на всё, пенсии выплачивают вовремя с учетом индексации.
Справка Finance.ua:
в Министерстве социальной политики сообщили, что выплата пособий, льгот и субсидий в марте в полном объеме профинансирована;
правительство решило запустить программу помощи бизнесу для временного перемещения предприятия из зоны боевых действий.