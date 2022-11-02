В случае наихудшего варианта в Киеве развернут 1000 пунктов обогрева — Кличко — Finance.ua
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В случае наихудшего варианта в Киеве развернут 1000 пунктов обогрева — Кличко

Энергетика
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В случае наихудшего варианта в Киеве развернут 1000 пунктов обогрева — Кличко
В случае наихудшего варианта в Киеве развернут 1000 пунктов обогрева — Кличко
В случае чрезвычайных ситуаций зимой в Киеве готовятся развернуть около 1000 пунктов обогрева для жителей города.
Об этом говорится в сообщении мэра Киева Виталия Кличко.
Мэр сообщил, что рассматриваются разные сценарии развития событий и худший — «когда вообще не будет электроэнергии, водо- и теплоснабжения».
«На этот случай более тысячи пунктов обогрева в нашем городе мы готовим. Закупили электрогенераторы, сделали запасы воды и всего необходимого, чтобы эти пункты обогрева принимали людей. В них можно будет согреться, выпить чаю, подзарядить телефоны, получить необходимую помощь», — отметил Кличко.

Какие устройства «съедают» больше всего электроэнергии

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев уже сейчас начать подготовку к сложной зиме и запастись необходимыми вещами.
«Государство готовится и запасается дополнительным оборудованием, и украинцы должны готовиться к сложной зиме и иметь запасы всего необходимого», — отметил глава правительства.
По его словам, Украина продолжает договариваться с союзниками об увеличении поставок оборудования для восстановления инфраструктуры, а также мобильных источников питания и обогрева.
«Уже 12 стран согласились помогать, а многие помогали и до этого. Например, системные операторы некоторых стран Европы передавали „Укрэнерго“ оборудование последние 8 месяцев. Поэтому у Украины есть и будут резервы, чтобы восстанавливать разрушенную инфраструктуру», — успокоил Шмыгаль.
Напомним, во вторник Президент Владимир Зеленский сообщил, что из-за энергетического терроризма со стороны россии повреждено уже около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины, в частности ТЭС, ТЭЦ и ГЭС.
По материалам:
Економічна Правда
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