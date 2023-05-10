В Словакии назвали причину прекращения поставок электроэнергии из Украины — Finance.ua

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В Словакии назвали причину прекращения поставок электроэнергии из Украины

Энергетика
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В Словакии назвали причину прекращения поставок электроэнергии из Украины
В Словакии назвали причину прекращения поставок электроэнергии из Украины
Прекращение поставки электроэнергии из Украины в Словакию от 21 апреля произошло из-за отсутствия коммерческого соглашения между операторами систем передач э/э обеих стран: «Укрэнерго» и SEPS.
Об этом сообщили в компании SEPS в ответ на запрос РБК-Украина.
«Основной причиной ограничения торговли электроэнергией в экспортном направлении из Украины является то, что до сих пор не было заключено коммерческое соглашение, которое сбалансированно охватывало бы сложные процессы односторонних ежедневных аукционов по профилю SK-UA», — говорится в ответе.
В регуляторе Словакии отметили, что односторонние ежедневные аукционы организуются и сейчас, но предлагаемая на них мощность для экспорта из Украины составляет 0 МВт.
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Увеличить мощность для экспортных поставок словацкая сторона сможет после подписания коммерческого соглашения с «Укрэнерго».
«Допускается, что увеличение передающих мощностей, предлагаемых в рамках ежедневных односторонних аукционов в направлении Украины, будет осуществлено после заключения соответствующего коммерческого соглашения между SEPS и «Укрэнерго», — отметили в компании.
В то же время «Укрэнерго» подало проект договора словацкой стороне. Подписание ожидается после согласования документа SEPS.
Напомним, по данным «Укрэнерго», по состоянию на 9 мая продолжался экспорт электроэнергии в Молдову и Польшу. Импорта в Украину нет.
По материалам:
РБК-Україна
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