В следующем году ветераны получат 5,5 млрд грн на приобретение жилья — Finance.ua

В следующем году ветераны получат 5,5 млрд грн на приобретение жилья Сегодня 08:32 — Казна и Политика

В следующем году ветераны получат 5,5 млрд грн на приобретение жилья

В следующем году программу по обеспечению жильем ветеранов возобновят.

Об этом заявила министр по делам ветеранов Юлия Лапутина в эксклюзивном интервью для Социальной информационной платформы.

По ее словам, хотя на этот год было предусмотрено выделение на эту программу 5,5 млрд грн, из-за полномасштабной войны средства перенаправили на оборону. Так что в госбюджете на 2023 год на реализацию программы предусмотрена аналогичная сумма.

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Срок использования выделенных средств продлили — приобрести жилье можно будет в течение всего периода действия военного положения и в течение полугода после его прекращения или отмены.

Кроме того, ветераны, являющиеся внутренне перемещенными лицами, смогут приобрести жилье по субвенции в любом регионе Украины.

Соціальна інформаційна платформа По материалам:

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