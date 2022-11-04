В следующем году ветераны получат 5,5 млрд грн на приобретение жилья — Finance.ua
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В следующем году ветераны получат 5,5 млрд грн на приобретение жилья

Казна и Политика
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В следующем году ветераны получат 5,5 млрд грн на приобретение жилья
В следующем году ветераны получат 5,5 млрд грн на приобретение жилья
В следующем году программу по обеспечению жильем ветеранов возобновят.
Об этом заявила министр по делам ветеранов Юлия Лапутина в эксклюзивном интервью для Социальной информационной платформы.
По ее словам, хотя на этот год было предусмотрено выделение на эту программу 5,5 млрд грн, из-за полномасштабной войны средства перенаправили на оборону. Так что в госбюджете на 2023 год на реализацию программы предусмотрена аналогичная сумма.
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Срок использования выделенных средств продлили — приобрести жилье можно будет в течение всего периода действия военного положения и в течение полугода после его прекращения или отмены.
Кроме того, ветераны, являющиеся внутренне перемещенными лицами, смогут приобрести жилье по субвенции в любом регионе Украины.

Помощь и льготы для участников боевых действий и их детей: где, как, сколько

По материалам:
Соціальна інформаційна платформа
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