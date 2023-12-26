В следующем году «Укрзализныця» планирует получить не менее 7 миллиардов прибыли — Finance.ua

В следующем году «Укрзализныця» планирует получить не менее 7 миллиардов прибыли Сегодня 07:29 — Фондовый рынок

По результатам текущего года, внутренние перевозки «Укрзализныци» должны составить 77 млн тонн. Экспорт, согласно оперативным планам, должен составить 63 млн тонн, импорт — 6 млн тонн, транзит — 1 млн тонн. Таким образом, «УЗ» планирует в 2023 году перевезти 147 млн тонн грузов.

Об этом рассказал глава правления компании Евгений Лященко.

В прошлом, 2022 году, компанией было перевезено 151 млн тонн грузов. Это более чем вдвое меньше, чем в 2021 году, когда грузовые перевозки АО УЗ составили 314 млн тонн.

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По итогам 2023 года «УЗ» планирует получить 7 млрд грн чистой прибыли — после 9,6 млрд грн чистого убытка в 2022-м. По словам Евгения Лященко, в 2023 году компания получит доход в размере 99,6 млрд грн, 82,1 млрд из которого приходится на грузовые перевозки, 8,4 млрд грн — пассажирские перевозки и 9,1 млрд грн — другие доходы.

В следующем году этот рекорд компания планирует повторить. В этом, как ожидается, поможет обновление антикоррупционной программы, повышение эффективности закупок и расходов и увеличение объемов грузоперевозок — в частности, максимальное использование возможностей украинского морского коридора.

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Ранее «Укрзализныця» намерена повысить тарифы на грузовые перевозки, обосновывая это убытками. Однако позже стало очевидно, что повышение не нужно, ведь компания планирует значительную прибыль.

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УНІАН По материалам:

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