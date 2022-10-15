В следующем году базовую дотацию громадам планируют увеличить на 13 миллиардов — Минфин — Finance.ua
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В следующем году базовую дотацию громадам планируют увеличить на 13 миллиардов — Минфин

Казна и Политика
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В следующем году базовую дотацию громадам планируют увеличить на 13 миллиардов — Минфин
В следующем году базовую дотацию громадам планируют увеличить на 13 миллиардов — Минфин
Проект Государственного бюджета на 2023 год предусматривает увеличение базовой дотации для местных бюджетов на 13 миллиардов гривен по сравнению с предыдущим годом.
Об этом сообщил директор Департамента политики межбюджетных отношений и местных бюджетов Министерства финансов Александр Корень.
«Общие цифры, которые мы имеем в проекте Государственного бюджета на 2023 год: базовая дотация (перечисляется из государственного бюджета местным для повышения их фискальной способности. — Ред.) 29 миллиардов гривен, то есть рост почти на 13 миллиардов по сравнению с 2022 годом и реверсная дотация (финансы, которые местные бюджеты передают в государственный бюджет для горизонтального выравнивания налогоспособности громад. — Ред.) 19,1 миллиарда — это тоже увеличение по сравнению с 2022 годом на 9 миллиардов», — сказал представитель Минфина.
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Он пояснил, что в Госбюджете сохраняется норма, согласно которой 64% НДФЛ будут оставаться в местных бюджетах территориальных громад.
«Особенности формирования местных бюджетов обусловлены продолжающейся войной в Украине. Она накладывает отпечаток не только на жизнь каждого из нас, но и на бюджетные отношения и все ресурсные вопросы, связанные с обеспечением обороноспособности страны и функционированием местного хозяйства каждой громады», — отметил Корень.
По его словам, проект бюджета-2023 как на государственном, так и на местном уровне — это фактически бюджет «с колес», ведь возможно существенное изменение ситуации в связи с военными действиями, и это влияет на расчетные показатели, потому что нельзя определить и доподлинно сказать, какими они будут в следующем году. К примеру, освобождение территории Харьковской области влияет и на расчеты местных бюджетов.
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«Производя расчеты, мы видим, как меняется ситуация, например, в Харьковской области в сентябре, когда имеем освобожденные территории, а за этим следует и изменение приоритетов в расходной политике и в вопросе доходов громад», — пояснил Корень.
Он добавил, что особенностью бюджетного законодательства на 2023 год является то, что не будет среднесрочного планирования, то есть сразу на три года.
«То есть у нас о составлении прогнозов на сегодняшний день речь не идет, потому что мы можем спрогнозировать цифры одного года, а говорить о том, что будет в 2024 или 2025 году, не приходится», — сказал он.
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Директор департамента отметил, что в громадах, где велись или ведутся боевые действия, происходит значительный спад поступлений в местные бюджеты, а в громадах, где не было боевых действий или они были неактивны, доходы растут.
По его словам, будет происходить выравнивание местных бюджетов в процессе года для территорий, имеющих существенное падение доходов по сравнению с 2021 и 2022 годами. Для этого будет разработан соответствующий порядок и будут распределяться дополнительные средства между территориальными громадами, учитывая падение доходов, также будут учитывать миграцию населения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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