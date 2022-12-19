В системе Prozorro.Продажи состоится повторный аукцион по продаже объекта незавершенного строительства в г. Золотоноша. — Finance.ua
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В системе Prozorro.Продажи состоится повторный аукцион по продаже объекта незавершенного строительства в г. Золотоноша.

Фондовый рынок
27
27 декабря в системе Prozorro.Продажи состоится повторный аукцион по продаже объекта незавершенного строительства — комплекса зданий и сооружений завода по переработке кукурузы на биоэтанол в г. Золотоноша Черкасской области.
Об этом пишет Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
Актив находится на балансе банка «Земельный капитал».
Общая площадь выставленного на продажу комплекса — 12 003,7 кв. м. Кроме административно-бытового корпуса, в состав комплекса входят: склад кормовых продуктов; складв вспомогательных материалов; корпус ректификации-дистилляции и испарения барды; корпус измельчения зерна и приготовление сусла и т.д. Кроме того, в состав лота включено оборудование и другое движимое имущество.
Начальная цена — 90,2 млн грн. Торги пройдут по английской модели аукциона.
По материалам:
Finance.ua
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