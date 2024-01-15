В системе «єЧерга» ввели изменения для международных перевозчиков — Finance.ua

В системе «єЧерга» ввели изменения для международных перевозчиков Сегодня 17:18 — Казна и Политика

В системе «єЧерга» ввели изменения для международных перевозчиков

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины ввело новые возможности в системе «єЧерга» для международных перевозчиков.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Что изменится

Первое обновление подразумевает опцию для компаний, выполняющих как пассажирские, так и грузовые перевозки, в одном кабинете видеть все актуальные очереди.

То есть теперь при выборе аккаунта перевозчики сохранят постоянный доступ ко всем очередям из одного профиля.

Таким образом, не нужно будет регистрировать отдельные аккаунты для постановки в очередь автобусов и грузовиков, а при регистрации нужно будет выбрать тип транспорта, который будет пересекать границу.

Второе обновление касается перевозчиков, выполняющих регулярные перевозки пассажиров за границу. Соответствующим перевозчикам следует проверить в личных кабинетах, какие разрешения на маршруты система «єЧерга» подтянула в личный кабинет.

В случае отсутствия в системе полной информации ее можно добавить самостоятельно в личном кабинете. Для этого есть подходящее поле. Подробная инструкция по ссылке

Для чего это необходимо

Наличие всех разрешений на регулярные маршруты в системе «єЧерга» позволит перевозчику выбирать во время постановки в очередь то разрешение, по которому будет выполняться рейс. Таким образом, система будет верифицировать выполнение маршрута. В случае отсутствия информации о разрешениях, выполнить рейс будет невозможно.

Главная цель таких изменений — получить актуальную информацию о выполняемых маршрутах. Именно на основе этих данных разрабатывается слот для каждого пункта пропуска для ликвидации очередей на границах с автобусов и обеспечения своевременного прибытия пассажиров в конечную точку.

«Важно, что пересекать границу возможно только через те пункты пропуска, которые указаны в разрешении на маршрут. Напоминаем пассажирским перевозчикам, зарегистрировавшимся в онлайн-очереди, что стоит приезжать в пункт пропуска в предусмотренное маршрутом время», — отмечают в министерстве.

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