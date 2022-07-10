В Швейцарии запустили самый мощный в мире гидроаккумулятор — его строили 14 лет — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Швейцарии запустили самый мощный в мире гидроаккумулятор — его строили 14 лет

Энергетика
28
В Швейцарских Альпах на высоте 600 метров над уровнем моря введена в эксплуатацию мощная гидроаккумулирующая станция. На строительство объекта ушло 14 лет. Емкость резервуара позволяет запасать 20 ГВт·ч энергии и отдавать ее в сеть с мощностью до 900 МВт.
В Швейцарии веками используется гидроаккумуляция для нужд сельского хозяйства и промышленности. На современном этапе использование гидроаккумуляторов позволяет запасать излишки солнечной и ветровой генерации, сглаживая провалы в поставках электричества ночью и в безветренную погоду. Вода просто перекачивается из нижнего резервуара (дамбы) в верхний, а для расходования просто сбрасывается обратно вниз через зал с турбинами. И так может продолжаться десятилетиями без значительных затрат на обслуживание установок.
Строительство гидроаккумулятора в Швейцарских Альпах на базе двух водохранилищ в кантоне Вале — Эмассон и Вье-Эмоссон — длилось долгих 14 лет и стоило 2 млрд евро. Высокие трудозатраты объясняются работой в горах, только для подготовки к которой нужно пробить 18 км тоннелей в скалах. Создать машинный зал для турбин тоже было непросто — его размеры в скальной породе составляют 200 м в длину и 32 м в ширину. Также нужно было поднять на 20 м уровень верхнего водохранилища, зато теперь вода в нем позволяет запасать 20 ГВт·ч энергии и отдавать в сеть до 900 МВт, что эквивалентно подаче питания в почти миллион домов.
Место для вашей рекламы
Гидроаккумулятор — это перспективное и проверенное временем решение для накопления энергии из возобновляемых источников. Недавно, например, мы сообщали, что крупнейшая на Ближнем Востоке гидроаккумулирующая станция строится в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) — Дубайская электроэнергетическая компания DEWA. Мощность объекта составит 250 МВт при аккумулирующей способности верхней плотины 1,5 ГВт·ч.
По материалам:
Sundries
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.