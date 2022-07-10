В Швейцарии запустили самый мощный в мире гидроаккумулятор — его строили 14 лет Сегодня 04:42 — Энергетика

В Швейцарских Альпах на высоте 600 метров над уровнем моря введена в эксплуатацию мощная гидроаккумулирующая станция. На строительство объекта ушло 14 лет. Емкость резервуара позволяет запасать 20 ГВт·ч энергии и отдавать ее в сеть с мощностью до 900 МВт.

В Швейцарии веками используется гидроаккумуляция для нужд сельского хозяйства и промышленности. На современном этапе использование гидроаккумуляторов позволяет запасать излишки солнечной и ветровой генерации, сглаживая провалы в поставках электричества ночью и в безветренную погоду. Вода просто перекачивается из нижнего резервуара (дамбы) в верхний, а для расходования просто сбрасывается обратно вниз через зал с турбинами. И так может продолжаться десятилетиями без значительных затрат на обслуживание установок.

Строительство гидроаккумулятора в Швейцарских Альпах на базе двух водохранилищ в кантоне Вале — Эмассон и Вье-Эмоссон — длилось долгих 14 лет и стоило 2 млрд евро. Высокие трудозатраты объясняются работой в горах, только для подготовки к которой нужно пробить 18 км тоннелей в скалах. Создать машинный зал для турбин тоже было непросто — его размеры в скальной породе составляют 200 м в длину и 32 м в ширину. Также нужно было поднять на 20 м уровень верхнего водохранилища, зато теперь вода в нем позволяет запасать 20 ГВт·ч энергии и отдавать в сеть до 900 МВт, что эквивалентно подаче питания в почти миллион домов.

Гидроаккумулятор — это перспективное и проверенное временем решение для накопления энергии из возобновляемых источников. Недавно, например, мы сообщали, что крупнейшая на Ближнем Востоке гидроаккумулирующая станция строится в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) — Дубайская электроэнергетическая компания DEWA. Мощность объекта составит 250 МВт при аккумулирующей способности верхней плотины 1,5 ГВт·ч.

Sundries По материалам:

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