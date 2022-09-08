В Швейцарии приостановили процедуру банкротства оператора «Северного потока-2» — Finance.ua
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В Швейцарии приостановили процедуру банкротства оператора «Северного потока-2»

Фондовый рынок
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В Швейцарии приостановили процедуру банкротства оператора «Северного потока-2»
В Швейцарии приостановили процедуру банкротства оператора «Северного потока-2»
Процедура банкротства Nord Stream 2 AG, оператора российского газопровода «Северный поток-2», приостановлена до января 2023 года.
Об этом свидетельствует официальный бюллетень Швейцарии.
Как следует из сообщения, суд швейцарского кантона Цуг продлил временный мораторий на выплату займов компании на четыре месяца по заявлению Nord Stream 2 AG. Компания Transliq AG сохранила свой статус временного руководителя.
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Прекращение банкротства будет действовать с 10 сентября 2022 года по 10 января 2023 года.
Компания Nord Stream 2 AG на 100% принадлежит «Газпрому», она выступает оператором газопровода «Северный поток-2».
Напомним, в феврале Германия заморозила сертификацию газопровода «Северный поток-2» после решения России признать ЛДНР и начать войну против Украины. После этого США ввели санкции против оператора.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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