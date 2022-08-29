В Швейцарии предлагают отменить запрет на строительство атомных электростанций — Finance.ua

В Швейцарии предлагают отменить запрет на строительство атомных электростанций
Комитет депутатов от правых партий и деловых кругов Швейцарии выдвигает народную инициативу по отмене запрета на строительство атомных электростанций в Швейцарии.
Об этом сообщает Le Temps.
«Электроэнергия для всех и всегда. Остановите отключение света» — так назвали они свою инициативу, имеющую целью внести в Конституцию положение о том, что «разрешаются все формы производства электроэнергии, безопасной для климата». Сбор подписей должен начаться на следующей неделе.
В то же время социалисты считают, что у инициативы нет шансов на одобрение.
Строительство новых АЭС в стране было запрещено с 2017 года после референдума.
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